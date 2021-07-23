35歲台灣女星郭采潔，出道時外型清新有氣質，加上甜美嗓音，讓她被封為「優格女孩」受到唱片公司力捧，在戲劇方面也有不錯表現，憑著電影《小時代》系列中的顧里爆紅。近年多在大陸演藝圈發展的她，日前卻爆出離開台灣的導火線是10年前被傳出與男藝人很腥羶色新聞，但實際上兩人並無私交，在台灣論壇引發熱議。

羅志祥、周揚青去年分手風波鬧得沸沸揚揚，郭采潔更因為衰捲是非，忍無可忍在微博嗆告造謠網友，「無中生有 造謠杜撰 邪惡誹謗 十年笑話 準備開告」！近日郭采潔接受陸媒專訪，更鬆口她選擇離開台灣，搬到北京定居的導火線，就是因為10年前被網路寫的事情，突然一下子炸鍋了。

郭采潔坦言她最難受的一點，是覺得以前的她沒有保護好自己，「當年限於我是一個新人，大家都覺得（那個謠言）是很荒謬的，所以也沒有採取什麼法律上的作為。那OK，大家就當是一個這種很腥膻色的新聞，茶餘飯後也就過了。」

郭采潔形容這個汙名一旦沾上，就感覺要臭一輩子，「10年了，這件事一出來，突然又把我一下子拽回到當時。我從小生長的這片土地帶給我的，為什麼是一個像黑洞和深淵一樣的（輿論）環境。」她更回憶選擇搬離台北時，坐在飛機上眼淚一直掉，因為知道這次出發的意義不同了，也坦言離開台灣有逃避的成分在。

郭采潔這篇專訪經過網路傳播，在台灣論壇《Dcard》引發熱議，有不少多年粉絲為她開心，「她終於可以好好做自己」、「台灣真的要珍惜有才華的藝人」、「羅的新聞纏著她很深很久，明明是兩個完全不同頻率不同世界的藝人，莫名被牽扯進去，那時候也替她抱不平」。