有些女人面對感情能夠保持冷靜，不會被甜言蜜語欺騙，星座運勢網站「星座上上簽」分析，天秤座、摩羯座、天蠍座的女人是渣男剋星，一般女人談戀愛很容易失去理智，如果遇到壞男人就可能被利用，不過當玩咖遇到這三個星座的女人，所有手段都派不上用場，一下就被看破手腳，顯得非常狼狽。

▍1.天秤座

天秤女長得漂亮又會打扮，氣質優雅，待人和善，她們的追求者很多，難免有渣男混雜在其中，不過天秤女面對感情特別有一套，她們很會拿捏相處的分寸感，不但能堅持自己的原則，不讓渣男有試探底線的機會，又能給男人適度的自由空間，談戀愛時相處起來非常舒服，就算是一開始來意不善的渣男，也心甘情願被天秤女收服。

▍2.摩羯座

摩羯女性格沉穩，隨時都能保持理性，談戀愛時依然能夠冷靜面對，因此渣男那種說一套做一套、只會用甜言蜜語騙人的招數，用在摩羯女身上完全沒用，她們會理性分析對方的行為，只有付出真心的男人才會被她們珍惜，絕對不會被粉紅泡泡沖昏頭。摩羯女在愛情中會選擇踏實的道路，渣男根本入不了她們的眼。

▍3.天蠍座

天蠍女年輕時太過在乎愛情，因此容易遇到渣男，不過她們非常聰明，犯一次錯、學一次乖，只要遇到過一次渣男，就能夠從錯誤的經驗記取教訓，絕對不會重蹈覆轍。進化後的天蠍女擁有很強的觀察力，性格非常內斂，讓人看不透她們內心在想什麼，當渣男接近時，她們會仔細觀察對方的言行舉止，只要有異狀就會立刻發現，想要玩弄她們的感情是不可能的事。