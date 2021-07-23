中央流行疫情指揮中心5月中旬時將全國升為三級警戒，其中在批發市場接連傳出群聚，並要求出現確定病例的市場營運應降載，行政院宣布7月27日起「降級不解封」，但農委會副主委黃金城今天表示，在7月27日的降級措施中不包括批發市場，仍要依「批發市場防疫管理措施建議指引」規定辦理。

但農委會提及，農委會輔導休閒農場、森林育樂教育場域、漁港垂釣區與娛樂漁船於落實防疫指引及安全管理前提下，提供國人安心防疫遊憩場域，增加國人戶外遊憩及紓壓放鬆選擇。

農委會提供休閒農場相關指引，要求入場實聯制、量體溫、全場及各別室內空間人流總量管制與社交距離維持、場域環境清潔消毒等，全場及室內人流管制分別降為承載量6成及5成，仍須注意勿邊走邊吃、公共淋浴或通舖住宿不開放，確保場域安全並避免造成傳播感染。

至於森林遊樂區部分，農委會說明，27日起開放部分自然步道、林道、17處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區與台北植物園、福山植物園戶外場域，但包括阿里山林業鐵路、太平山蹦蹦車與烏來台車、山屋營地、通舖型住宿設施，自然教育中心、生態教育館、自然保護區域等場域仍不開放。

農委會指出，各類漁港垂釣區及娛樂漁業漁船將於27日起開放，漁港垂釣區採總量管制及單一出入口，依垂釣區範圍訂定最大容納人數且以100人為上限、以白天定時開放為原則、實施實聯制、全程禁止飲食及垂釣區定期清消；漁樂漁業漁船之搭載人員總數降載至乘客定額6成，實施實聯制、全程禁止飲食及每航次結束須全船設施與救生衣清消。