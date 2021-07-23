23日路透社預估，在出口暢旺以及投資活動不間斷下，韓國第2季GDP(經濟成長率)可能會創下10年來新高。

路透社指出，與第1季溫和成長比較起來，韓國第2季GDP除可能會暴增外，還有機會創下自2010年第4季以來單季最大漲幅。

調查20位學者專家後，發現韓國GDP普遍預估值是年增6%，遠高於第一季的1.9%。雖然新冠病毒有可能會拖累韓國第3季GDP，但市場還是臆測，韓國2021年經濟成長，也可創下10多年來最佳一年。Shinhan投資認為，韓國第2季經濟成長亮眼，主要是社交禁令放寬後，民間消費增加，以及出口持續成長所至。

不過，經過季節性調整後，第2季GDP可能僅增0.7%，並低於首季的1.7%。韓國出口在晶片、汽車與石油產品強勁需求推動下，同時也拉升第2季經濟成長。

日前，韓國政府公布第2季出口大增42.1%，為44年以來上漲最快的一季。相較於一年前的2020同期，則是大受新冠病毒影響。

目前，韓國疫情升溫，每日新確診人數更是屢創新高。市場認為，韓國政府嚴格社交禁令出台，無法有效地抑制疫情，反而打擊到商業活動。而在全韓國5200萬人口中，只有13%左右打過疫苗。

由於出口與投資活動表現強勁，加上韓國政府大規模刺激景氣，將可淡化疫情升溫這項利空消息。經濟學家普遍預估，韓國2021年GDP成長仍可超過4%，約4.2%左右。若屆時成真，也將創自2010年以來，全年GDP最大漲幅。

27日，韓國官方版GDP數據將正式出爐。