東京奧運會今天正式揭幕，受新冠疫情的折騰，日經225指數年初至今僅上漲0.4%，回報明顯落後於歐美等發達市場，日圓相對美元期間走軟超6%。不過，隨著日本加快疫苗接種、企業盈利強勁反彈及日圓持續弱勢，瑞銀最新報告，認為日股年內有望迎頭趕上，並偏好日本及全球綠色投資主題。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，日本是一個週期性市場，在MSCI日本指數企業中，超過40%的收入來自海外，因此更受益於環球經濟復甦。預期日圓將進一步走軟，為當地出口商提供額外的支持。此外，日本疫苗接種率在未來幾個月有望升至50%，利於經濟全面重啟，日股今年盈利增長預計逾40%。

瑞銀看好的3項主題：一、清潔能源：可持續發展已成為全球議題，奧運會更是日本向世界展示推進綠色發展的最佳場地。不僅奧運聖火首次使用氫作為燃料，奧運村也全面採用可再生能源，場館設施利用生物質、太陽及氫發電，並以碳補償計劃輔助奧運會達至淨零排放。預計清潔空氣和碳減排相關投資主題的盈利年增長約5%至10%。

二、廢物管理：本屆奧運會目標99%採購的物品，都利用重複使用或回收材料所製成，舉例說，奧組委收集了超過610萬部舊手機及約7.9萬噸小型電子設備，從中提煉出的金屬用以製造約5000枚金、銀及銅獎牌。各國政府未來對廢物處理不斷收緊監管，行業也將更著重綠化操作，讓不少企業受益其中。

三、綠色出行：東京奧運會將使用到2654輛汽車，當中至少90%為電動車，奧運村亦設有氫能充電站為車隊加油。日本政府一直推動國內交通工具電氣化，目前尚要克服氫能成本較高且充電基建不足等問題，瑞銀認為氫能推動的長途交通工具具有很大的潛力，但政府的角色及政策導向極為重要。