桃園市長鄭文燦主持疫情說明記者會，鄭文燦表示，降級後如何實施，如餐飲內用、運動場館等，基本上會按照中央流行疫情指揮中心指引，至於細節如何實施，還需要討論。據了解，餐飲業也會開放，但規定會比中央版本較為嚴格。

鄭文燦表示，行政院採取階梯式把三級警戒改二級，這次防疫指引是7月27日至8月9日，也就是將來還有可能再調整。基本上桃園市會依照中央流行疫情指揮中心防疫指引。

鄭文燦說，原則上會按照中央標準。會請局處制定好桃園防疫規範後，再一個行業一個行業對外說明。