中央流行疫情指揮中心23日宣布27日起至8月9日全國降為二級警戒，基隆市長林右昌質疑，中央限定期限的作法很奇怪、令人不解，大家會擔心8月9日後有不確定性，因此會趕在期限前猛爆性出遊、餐敘、消費，許多餐廳、婚喪喜慶更不知期限後能不能讓民眾預約及規畫，造成很多困擾跟疑慮，不懂為何做這種決定。

林右昌說，中央宣布降級固然可喜，疫情萬一有情況也可隨時調整，民眾也會接受，他也很肯定指揮中心之前在訂相關指引時，有找各地方政府協調溝通，但中央將二級的時間定為7月27日至8月9日，這「定期限」是滿奇怪的作法，令人不解。

林右昌批，降二級又定期限很怪，他擔心會促使民眾趕在期間內，猛爆性做出三級管制時無法做的事，譬如出遊、去餐廳餐敘、消費等，逼大家要在這期間做完，因8月9日後不曉得會怎樣，民眾心理會有不確定性的後遺症。

「更麻煩是業者無法規畫一些預約！」林右昌說，餐廳與婚喪喜慶都讓業者焦慮，8月9日後到底可不可接受排定預約，這讓民眾與業者均產生困擾，會想趕著期限前辦完，且餐廳還要重新把員工找回來訓練、熟悉，對期限後要不要開業，會有很多困擾及一律，「我也不曉得中央為何有這樣決定，中央要審慎思考！」