嗆王必勝「沒貢獻」過河拆橋？ 柯文哲道歉：我錯了，來幫忙就感恩

台北市環南市場之前有群聚感染疫情，指揮中心與台北市府共同成立聯合前進指揮所，由醫福會執行長王必勝擔任前進指揮所指揮官；台北市長柯文哲昨(22日)指王必勝「只是看一看、講一講」，要他說出對北農有哪些貢獻？引發不少批評。柯文哲今透露，「我昨天回去反省過，我反省過，我錯了人家來幫忙就說感恩，這樣就好還講一堆」。

王必勝昨臉書發文說，去過很多地方參與疫情的處理，也面對過很多不同的團隊，在現場心裡只想兩件事，第一是趕快把疫情處理下來，第二是如何加強管理讓類似事件不再發生，大家共同的目標，就是「疫情儘快退散，回復正常生活」，至於自己有什麼貢獻，沒有往那裡想過。

針對昨日開嗆王必勝，柯文哲今日改口，稱自己錯了，人家來幫忙就該感恩，還稱讚王是好人、沒有刻意針對，未來也會改進自身修養，別氣不過就開砲。柯表示，自己昨日回家有反省過，認為自己錯了，人家來幫忙我們就說感恩，還囉唆講一大堆幹嘛？但他這個人的個性，常常藏不住表情，心中氣不過。

柯說，當時萬華疫情好不容易好轉，突然一個回馬槍，出現北農、環南市場的危機，但他自認具有醫療專業，慢一兩天還是可以發現問題，當時就觀察到跨縣市疫調有問題，因為主要的疫調機關是「居住所在地」的縣市政府，但北農、環南有3分之2的戶籍不在北市，在新北市，等新北做完疫調傳給中央，再傳給北市時已慢了2天，期間不知道傳染多少人。

柯認為，發現問題就要去解決，所以後來啟用非正式管道，提名聯合醫院副總院長璩大成作為疫調小組組長，因為其太太是新北衛生局長，確保雙北資料互通有無，很迅速，疫情很快就控制下來。

「其實在疫情最緊張、戰爭最激烈的時候，媒體說中央要接管，我心想怎麼可能？」柯說，後來就出現聯合前進指揮所，就是幾周前最有名的環南記者會，後來他才知道原來是要開記者會並非開會，指揮所3日成立、10日即解散。

話鋒一轉，柯強調，自己認識王必勝很多年，都是醫界的好朋友，對方是好人，他沒有針對王，還是要跟王說謝謝，也說自己的缺點他會改進，別常常不開心就「拍下去」，但對老百姓來說疫情控制最重要，對於這次的風波，他個人要檢討，修養要再進步一點。