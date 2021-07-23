櫃買23日董事會通過業務規則等修正案 16:202021/07/23 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心23日表示，今（23）日下午召開第9屆第37次董事、監察人聯席會議，會中通過兩事項： 一、櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」修正案；為發展我國上櫃ETF市場及協助投信公司拓展ETF業務，並滿足投資人外幣投資需求，增訂上櫃ETF雙幣交易相關規定。 二、櫃買中心「集團企業申請股票上櫃之補充規定」等3項規章修正案；為強化有關業務集中於關係人之上櫃審查規範，修正相關規定。 國民黨團要求 疫苗施打費追溯補齊 王文淵宣布卸下台化董座職務 台塑四寶邁入全經理人時代 #櫃買中心 #上櫃 #ETF #修正案 #規則 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 已逾7.67萬人申請保單紓困貸 金額破69億元 15:432021/07/23 財經 製造業者哀嚎 採購成本飆升史上之最 15:102021/07/23 財經 《集中市場》傳產扛大旗 外資連2買 15:072021/07/23 財經 公勝保經營收創歷史新高 配發3.5元現金股利 13:412021/07/23 財經 泰銘配發現金股息1元減資2元 鉛價續漲有利後市 13:592021/07/23 財經 若出售台灣蘋果日報... 壹傳媒：在台將不再有業務 04:102021/07/23 全球財經 重量級股東會 齊聚登場 04:102021/07/23 財經要聞 圓裕企業23日申請登錄興櫃股票 15:292021/07/23 財經 權王台積電由紅翻黑 台股早盤漲幅收歛 09:192021/07/23 財經 爆林奏延、李文生聽取賽諾菲疫苗進度報告 黃子哲批陳時中睜眼說瞎話 13:272021/07/23 政治 《金融》資本額未達門檻 3家保經公司遭撤照 07:452021/07/23 財經 財經熱門新聞 3、4月期發票千萬特別獎7張未領 18元買茶飲料就中大獎 - 財經 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了 - 財經 金融業防疫鬆綁 銀行、保險等3大因應措施一次看 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。