櫃買中心23日表示，今（23）日下午召開第9屆第37次董事、監察人聯席會議，會中通過兩事項：

一、櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」修正案；為發展我國上櫃ETF市場及協助投信公司拓展ETF業務，並滿足投資人外幣投資需求，增訂上櫃ETF雙幣交易相關規定。

二、櫃買中心「集團企業申請股票上櫃之補充規定」等3項規章修正案；為強化有關業務集中於關係人之上櫃審查規範，修正相關規定。