曾國城（左）、徐乃麟主持的《天才衝衝衝》本周推出新單元。（華視提供）

「有氧天王」潘若迪運動細胞好，玩遊戲一點都難不倒他。（華視提供）

華視《天才衝衝衝》邀請到楊昇達、貝童彤、林俊逸、潘若迪、張棋惠、NONO、李懿、籃籃到節目中挑戰。本周推出全新單元「說得一嘴好演技」，當潘若迪上場時，他一個口令一個動作完全展現有氧天王的風範，曾國城聽到口令要兩腳同時跳起時，委屈直說：「我跳不起來，為什麼我看起來像在做復健。」

但輪到曾國城出口令要讓下家的張文綺與楊昇達演戲時，卻又說得一口好演技，要求他們兩腳同時跳起，讓徐乃麟忍不住站出來虧說：「你剛才好像沒有做到耶，怎麼叫人家這樣做呢？」曾國城只好理虧地說：「我剛剛只是牛刀小試啦，進階版的動作交給年輕人就好。」所幸張文綺與楊昇達姿勢100分，馬上領悟出答案，順利得分。

「接龍TEMPO」也全新升級解鎖版，徐乃麟說明：「現在關卡level up，會給3個關鍵字，在接龍過程中，穿插到這3個關鍵字，就算得分，不限時間能走多久一切靠實力。」曾國城也對大家信心喊話：「大家出發前提醒一下，因為過程真的會很沮喪，千萬不要掉以輕心。」果然張棋惠上場時連番崩潰想不出詞彙不斷跳針，直呼：「快讓我下去，我不要玩了。」徐乃麟見狀馬上請她下場休息別再亂，張棋惠得到乃哥恩准，趕緊落荒而逃下台一鞠躬，笑壞眾人。

最後在「天才字囊團」，李懿和張棋惠猜題時，第一輪就使用PASS卡之後還持續卡關，惹得乃哥生氣怒摔寫字板嗆說：「這一輪都還沒換過位置，都沒有猜到一題。」後來實在按耐不住，喊說先暫停錄影，要李懿和張棋惠振作一點，兩人感受到乃哥嚴厲的眼神後，重新再出發，終於漸入佳境。最後一輪由籃籃和NONO搭檔猜題，籃籃活字典附身，連續精準答題成功，刷新得分最高紀錄，讓徐乃麟與曾國城讚嘆：「這段可以做成示範帶，實在是太強了。」全新升級版的《天才衝衝衝》每周六晚10點在華視播出。