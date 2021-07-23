中央流行疫情指揮中心今下午宣布7月27日至8月9日調降防疫為二級警戒，考選部表示，訂於7月24日至27日舉行的「110年第二次專技牙醫師第二階段、藥師第二階段、醫事檢驗師、醫事放射師考試、110 年專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試」，以及7月31日舉行「110年第二次專技護理師考試」，各項高規格的防疫措施維持不變，請應考人注意配合。

考選部另表示，上述兩項考試除訂定各項高規格的防疫措施外，並妥善規劃各試區學校應考人的分流機制，經報請中央疫情流行指揮中心同意後，除逐一通知應考人外，並分別於7月15日及22日摘要發布相關重點，提醒應考人注意配合，並讓各界了解。

考選部指出，涉及應考人防疫重點包括，按考試類科分梯次舉行；限制參與考試規定，調整陪考限制，增加名單勾稽比對範圍及頻率；增加防疫或感控醫師人數；加強人員進入試區管控，所有人員全程佩戴口罩；設置防疫備用試場，嚴格落實分艙分流；增加用餐防疫措施，多元方案疏解應考人訂餐、領餐人潮，試務處統一提供個人用餐隔板(比照大學指考方式辦理)；保持社交距離，加強疏散離場人流；加強試區環境清潔消毒；加強防疫宣導等。籲請應考人注意配合，共同做好防疫工作。