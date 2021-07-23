色情業者利用日租套房化身一樓一鳳接客，有越南籍賣香春女透露，自微解封生意突然變好，一天接客從5、6人爆增至20人。(示意圖／中時資料照）

中央流行疫情指揮中心今（23日）宣布，7月27日至8月9日全台降至2級，但降至2級後，仍須全程戴口罩、維持安全距離、實聯制等，不過，包括KTV、舞廳等娛樂場所維持不開放。事實上，在三級警戒疫情嚴峻期間，全台各地傳出色情業工作者，鋌而走險偷偷「連結」，且自中央宣布微解封之後，「連結」的生意有回春跡象，一旦疫情降至二級，恐成防破口。

屏東警分日前查獲「1樓1鳳」工作室一名25歲的越南籍黃姓女子，偷偷與客人進行性交易，黃女向警方坦承，以每次2500元代價進行全套性交易，還透露，自從微解封之後，生意突然變好，從一天5、6名客人，上升到每天要與20名男子「連結」，不禁讓人擔憂，27日解禁後，色情行業景氣會「全面復甦」。

警方發現，黃女2020年來台觀光因逾期居留，將她移送移民署專勤隊處置，屏東警分局長呼籲，民眾切勿以身試法，即使是微解封期間也要遵守防疫規定，也會加強查緝不法色情應召業者，避免其成為防疫破口、危及民眾健康安全。

三級警戒期間全台各地不斷查獲「偷偷連結」案件，高雄警方日前也接獲通報，有色情業以「移動式拉客」方式，從事性交易行為，21日凌晨發現三民區一名75歲王姓男子，騎乘機車隨機向路過的男子進行拉客，並帶往附近的旅館從事性交易，警方當場查獲性交易服務的越南籍女子1名，全案依違反妨害風化罪，移送地檢署偵辦，另依社會秩序維護法予以裁罰，並移送高雄專勤隊作後續處理。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。