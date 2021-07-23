新北市27日起托嬰、幼兒園恢復托育，但補習班仍未解禁開放，新北市長侯友宜表示，對新北市來說，要開放補習班一定做好落實防疫，把配套做到務實，就會往開放的路來走。

侯友宜說，新北市已將補教人員名單造冊提供給中央，開放條件前提是職場人員打好疫苗產生保護力，沒保護力前要有嚴格陰性證明，一定要把防疫做到好，才會往開放的路走。