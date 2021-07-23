侯友宜：防疫做到好 新北補習班才開放 16:252021/07/23 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市27日起托嬰、幼兒園恢復托育，但補習班仍未解禁開放，新北市長侯友宜表示，對新北市來說，要開放補習班一定做好落實防疫，把配套做到務實，就會往開放的路來走。 侯友宜說，新北市已將補教人員名單造冊提供給中央，開放條件前提是職場人員打好疫苗產生保護力，沒保護力前要有嚴格陰性證明，一定要把防疫做到好，才會往開放的路走。 中央降級草案曝光 侯友宜：新北不會貿然從三級降二級 疫情警戒降級 苗栗白沙屯拱天宮將局部開放 #開放 #補習班 #新北市 #防疫 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中央宣布降級 侯友宜：新北餐飲仍不能內用 15:192021/07/23 生活 年輕人哭哭！警戒雖降級 新北海邊仍不開放 15:502021/07/23 生活 台南幼兒園、安親班 7月27日有條件開放 04:102021/07/23 地方新聞 新北反中央不開放水上活動 觀光局：尊重地方防疫考量 16:542021/07/23 生活 中央降級開放衝浪新北不跟進 侯友宜：水上活動仍關閉 15:582021/07/23 生活 新北解封餐飲業不鬆綁 侯友宜：維持禁內用、只外帶 14:502021/07/23 生活 新北新增13確診 侯友宜：市民放心 都在控制範圍 15:432021/07/23 生活 新北公私托嬰、身障日照、托老中心 27日起恢復收托 10:022021/07/23 生活 桃園擬「順時中」 餐飲開放內用！規範再討論 16:212021/07/23 生活 全國確定降二級 侯友宜親曝這件事「最後解封」 11:552021/07/23 生活 砂包抽水機整備 侯友宜視察防汛 04:102021/07/23 地方新聞 生活熱門新聞 侯友宜：防疫做到好 新北補習班才開放 - 生活 8旬婦5月下旬染疫亡今天才公布 指揮中心：回溯清查撈出 - 生活 睡一覺起來「颱風還沒動」 吳德榮揭烟花爆發日 - 生活 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 詹惟中打完AZ下面冒驚人反應 嗨爆：10年來第一次 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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