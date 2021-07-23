高雄23日公布微解封的管理配套措施及開放活動、場域，但大眾關心的餐廳內用部分並沒有在此次開放的名單內，高雄市長陳其邁表示，因為婚宴、餐廳、賣場、夜市等等防疫條件都不同，會先把管制措施做好，再對外宣布，所以還要再給他一點時間，讓他在政策上做一些調整。