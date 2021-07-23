高雄開放餐廳內用？陳其邁：再給我一點時間 16:242021/07/23 中時 洪浩軒 、 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長陳其邁。（資料照片，林瑞益攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄23日公布微解封的管理配套措施及開放活動、場域，但大眾關心的餐廳內用部分並沒有在此次開放的名單內，高雄市長陳其邁表示，因為婚宴、餐廳、賣場、夜市等等防疫條件都不同，會先把管制措施做好，再對外宣布，所以還要再給他一點時間，讓他在政策上做一些調整。 餐飲開放內用有助業績？ 王品董座說話了 娃娃機、按摩業可以開了！陳時中曝解封條件 #開放 #餐廳 #內用 #高雄 #陳其邁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 好牆！6種創意牆面設計釋放文青魅力 09:282021/07/23 居家生活 台南涵蓋率吊車尾 黃偉哲轟數字遊戲 04:102021/07/23 焦點要聞 降級不解封很危險「像在賭一把」 專家：絕不做這3件事 13:072021/07/23 生活 梅花座、隔板無效！台大公衛學者建議餐飲業加裝排風扇 11:022021/07/23 生活 二級警戒「試辦兩周」 陳時中宣布降級指引 13:402021/07/23 生活 中央降級開放衝浪新北不跟進 侯友宜：水上活動仍關閉 15:582021/07/23 生活 《觀光股》王品決配息約4.3元 應戰疫後餐飲新業態 12:342021/07/23 財經 民眾疑感電致死 市府：將負起責任協助國賠申請並盤查全市設施 14:102021/07/23 生活 不想被隔離 男使出超狂脫逃術 下場更慘 00:032021/07/23 國際 專家：隔板效果有限 控管人數開窗風扇換氣降風險 14:292021/07/23 健康 全球多個網站重演大斷網 兩個月內第3起 09:312021/07/23 科技 生活熱門新聞 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 詹惟中打完AZ下面冒驚人反應 嗨爆：10年來第一次 - 生活 新北解封餐飲業不鬆綁 侯友宜：維持禁內用、只外帶 - 生活 AZ擋不住Delta病毒？醫揭最新研究數據 - 生活 獨》高雄連21天加零破功 驚傳1例本土個案 疑北部染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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