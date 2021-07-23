法國媒體專訪促成數國採用「飛馬」間諜軟體的前情報員吉哈，他說，每個國家都有監聽行動，但這次事件的規模與範圍讓他震驚，應藉機強化國際法，規範使用這類科技的倫理。

法國「世界報」（Le Monde）、英國「衛報」（The Guardian）等國際媒體聯合揭露，以色列網路情報公司NSO集團開發的軟體「飛馬」（Pegasus）監控全球多名記者、政要和維權人士，連法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都成目標。

吉哈（Guilhem Giraud）曾是法國情報單位電信部門負責人，後來建議有需要的國家裝設「飛馬」。這是他首度接受媒體專訪。

費加洛報（Le Figaro）21日刊出這篇獨家報導。吉哈說，看到媒體披露的事件後，他很震驚，「但有人被監聽這件事我不驚訝」。

他表示，在明確定義的司法框架下，監聽是必要且合法的，為的是對抗網路安全攻擊、打擊罪犯和聖戰士，「但現在的情況已經不是監視聖戰士了。看到一長串政治人物、記者和反對者的監控名單，讓人很震驚」。

他說，間諜行動是國家的獨斷行為，然而一國的國安單位不能恣意妄為，想監控一切，遲早會自食惡果。

吉哈說，以色列在監控科技方面的聲望向來無人能及，某些國家領袖張開雙臂歡迎這類以色列公司，他們誤以為自己誰都能監控，「這樣的科技給他們一種無所不能的感覺」。

對於如何限制或規範間諜軟體的使用，吉哈說，大型科技企業谷歌（Google）和蘋果（Apple）的資安經常會有漏洞讓駭客趁虛而入，因此第一步是由國家進一步投資手機操作系統，好讓更多新企業崛起。他透露，法國已有小公司開發出獨立於Google和Apple的操作系統，但還在保密階段。

第二步則是國際法。他提到管制傳統武器及軍民兩用產品和技術出口的「瓦森納爾協定」（The Wassenaar Arrangement），還說雖然歐洲於2009年推出一套更具限制性的方針強化了這項協定，「但媒體這次揭露的事情讓我們猛然進入了新紀元」。

吉哈也指責以色列在這次事件中的角色，他認為以色列應加入瓦森納爾協定，並適用於這類科技的所有暫緩計畫。

「如果以色列繼續採放任不干預的態度，就不能再自認是現代民主國家。有鑑於事件規模之大，我們不認為以色列有做好份內工作。以色列有情報工具，知道誰被監聽、哪些對象被鎖定來蒐集情報，這是一個生態系。NSO之外的其他公司都是這樣做的」。

吉哈表示，在國際層面上，法國應有所行動，尤其馬克宏也是名單上的一員，更應抓住機會成立一個負責讓監控科技符合倫理的國際機構，誰若不願加入就有損影響力。

在這起事件中，摩洛哥政府被指控監聽大量法國記者和政要。深知內情的吉哈坦言：「兩國之間頗多糾葛，摩洛哥是我們對抗恐怖主義的夥伴，情報單位幫了我們很多忙。對於有籌碼的國家，我們很難強硬對付，但我認為會有裂痕產生。有十多名部長級官員都是目標，這種事不可能船過水無痕。」

吉哈重申：「儘管每個國家都會監控，但這次規模超出常理。這已不是『照常辦事』，而是40個採購『飛馬』的國家鎖定了5萬人」。