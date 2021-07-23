北市保安警察大隊第二中隊副中隊長吳文城，日前率小隊長顧憶東、員警林祺恩、林韋丞等4人執行巡邏勤務，晚間21時許巡經襄陽路與懷寧街口時，發現一名男子未戴口罩，遂下車準備進行勸導。

警方發現，該名男子沒戴口罩，在228公園公廁附近閒晃，員警告誡他在三級警戒期間，在外應全程戴上口罩，男子才悻悻然地自褲子口袋取出口罩戴上。

員警為使他加深警惕，請男子提供身分資料，結果意外發現這名陳姓男子是名慣竊，今年1月19日才剛因竊盜案件遭台北地院發布通緝，員警當場將他逮捕，全案訊後移請中正第一分局續辦。