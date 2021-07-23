黃晸珉在聚餐後突遭綁架。（車庫娛樂提供）

韓國「千萬票房影帝」黃晸珉主演的動作驚悚巨作《綁架影帝黃晸珉》，由《極限逃生》、《軍艦島》製作團隊打造，故事敘述某個平凡的凌晨，在沒有監視器、無目擊者的情況下，演員黃晸珉突遭陌生人綁架，起初黃晸珉以為被整，但綁匪後來讓他了解這並非是場玩笑，也讓他體驗到現實生活比電影還要殘酷的事實。

黃晸珉在片中飾演「演員黃晸珉」一角，過去大多飾演須以武力解決事件的角色，這次慘遭綁架，變成弱勢的一方。對於參演的原因，黃晸珉表示：「看到劇本中黃晸珉本人遭綁架的設定，就覺得很有趣，因為實際上我沒被綁架過。但如果能將這假設的故事，以電影的方式呈現給觀眾的話，我想這會是新的作品類型，這也引發了我的好奇心。」導演畢感成也表示：「這部作品很注重真實性和能量，在拍攝每場戲時，都是以實際狀況為考量進行拍攝，而且黃晸珉以自己的名字詮釋角色，覺得要更有寫實的感覺。所以在動作戲的部分，比起CG特效，我們希望能以真實的武打戲增加寫實感，也希望能展現出如活魚般的能量！」

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導演再透露一開始就想邀黃晸珉飾演主角，他說：「被綁架的主角身處極端的狀況。人們在面臨死亡時，會產生恐懼、悔悟、不安、委屈的情緒，我詢問身邊的人有哪位演員能夠在被限制的空間中，展現這多樣的情緒時，大家都馬上回答我說黃晸珉前輩很適合這個角色！」黃晸珉也坦言對於實際人物和電影中的角色轉換過程，讓他十分苦惱，「雖然電影中我飾演我自己，但這角色有『人質』的框架，要讓『黃晸珉』活在這之中，所以需要不一樣的能量。在磨合『黃晸珉本人』和『人質黃晸珉』的過程十分困難，在電影中要展現出我真實的模樣到什麼程度，這部分我和導演討論了很多。」

接著他表示：「但除此之外，完全不覺得有壓力或擔憂，我反而很樂在其中，這樣的話觀眾或許會覺得更加真實吧！電影中在我成為人質前的模樣，就是最真實的我。通常在電影的VIP試映會後要去聚餐時，我都會讓經紀人下班休息，自己一個人去跟大家吃飯喝酒，之後再搭計程車離開。這次在電影中也如實呈現這樣的我，裡面我所揹的帆布包也是我私下常揹的。」也分享了有趣的拍攝花絮，為了呈現出很棒的畫面，他不停地奔跑，但追著我的綁匪演員們卻跟不上，「看來我很會跑呢，綁匪演員們好像比我還累，我在片中為了要逃脫而拚命地跑，痛苦的表情都出來了，而他們為了要抓我也死命地跑，就一直跑出鏡頭外，我們只好重拍。」該片將於8月20日在台上映。