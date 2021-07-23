屏東九如鄉檸檬與金門地產百花蜜，都是受歡迎的優質農產品。（金門縣林務所提供）

金門縣農會理事長許玉昭推薦金門百花蜜和屏東九如檸檬好水果。（金門縣林務所提供）

疫情當前打莫德納、AZ，也打一杯酸酸甜甜的蜂蜜檸檬，讓自己的心情輕鬆一下。金門縣農會理事長許玉昭與總幹事文水成今天特別準備新鮮的屏東縣九如鄉檸檬，邀請地區青年蜂農翁慶佑帶上土產百花蜂蜜，一起為林務所工作伙伴加油打氣，也期待未來2縣攜手拓展特色農產的新通路。

文水成總幹事說明，金門近年來水情不佳，去年更遭遇50年來最嚴重的旱災，但長期打造金門海上公園的林務所員工，仍冒著酷暑嚴寒執行綠美化工作，讓鄉親在賞心悅目環境中，紓解新冠疫情帶來的緊繃心情，縣農會特別採購高品質的屏東九如農會檸檬，替目前滯銷的台灣好水果打開外島銷路，也用優質的維生素C為林務所工作伙伴加油。

早年也曾在林務所任職的許玉昭則說，縣農會希望與台灣各級農會建立合作關係，協助金門的優質農特產品打通台灣銷售管道，在互利、共好的大目標下，協助地區青農站穩經營腳步，並以特色產品走出金門農業的新方向。

目前當季的水果之一檸檬，採收前需經過6個月的掛果階段，近期因為南部大雨不斷，農民急著搶收，也導致收購價偏低。縣農會期待透過縣市農會間的互相支援，可以降低農友的損失。

金門縣農會規畫結合本地百花蜂蜜與屏東九如檸檬，以及其他農產品在內的促銷優惠方案，歡迎鄉親到縣農會超市選購。聯絡人：金門縣農會超市店長陳信衡、0933799751與金盤山農場翁慶佑0954155999。