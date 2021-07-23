政大選研中心20日公布一份最新政黨民調，民進黨為31.4％、國民黨18.7％、民眾黨4.1％， 沈政男；另外，台灣民意基金會12日發布的「台灣人政黨認同」民調，有28.2％的台灣民眾認同民進黨、18.9％認同國民黨、15.6％認同民眾黨，另外有48.2％中性選民。為何這兩個民調民眾黨的支持度差距會如此大？偶爾在臉書評論時事的名醫沈政男指出，因為他們做民調時的問法不同，政大是問「國內政黨，你支持何者？」台灣民意基金會則問，「國內有兩大政黨，還有幾個小黨，比如...」，當然會得到不同的數據。

沈政男23日在臉書貼文表示，政治大學選舉研究中心公布民調，數據顯示，民進黨、國民黨的支持度略有消長，但民眾黨的支持度卻停在4%出頭，和先前台灣民意基金會董事長游盈隆所作的民調差別甚大。國民黨一位專長民調的人表示，「可見北農疫情影響了民眾黨，6月23日美麗島民調也做出民眾黨只有5%支持度！」沈政男對此表示，歹勢，錯了，美麗島電子報那份民調同時也做出民眾黨主席、台北市長柯文哲在2024的支持度大幅攀升，可見北農疫情的影響根本還沒反映出來。

沈政男分析指出，這兩份民調差別在哪？政大選研中心在作民調時是問，「國內政黨，你支持何者？」游盈隆在作民調時則問，「國內有兩大政黨，還有幾個小黨，比如...」，如此一來，當然會得到不同數據。政大以前有提示政黨名稱，這幾年改掉了。而政大是滾動民調，一年可以做到上萬份，誤差值跟上千份的一般民調，或許有些微差異。

沈政男接著表示，游盈隆的民調在今年5月做出民眾黨的支持度為8.5%，去年底則達14%左右，可見在這一題上，民調的擺盪很大。而政大選研中心所作民調，前年民眾黨的支持度只有2%左右，後來的4%已經算有成長了。至於美麗島電子報的民調，政黨傾向這一題選擇民眾黨的比例是4%-5%左右，跟政大接近。