中度颱風烟花來襲，中央災害應變中心二級開設，今（23日）下午3時許舉行第六次工作會報，副指揮官、內政部次長花敬群表示，依累積雨量預估，桃園復興、新竹五峰及新竹尖石等區域將發布紅色土石流警戒，相關單位入夜前應完成疏散撤離及收容安置作業。

中央氣象局表示，烟花颱風中心位置目前位於台北東方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對台灣北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅。

預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢，受颱風外圍環流影響，今（23日）台灣附近各海面風浪偏大，北部、東半部（包含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海並有長浪發生；西半部、東北部、東部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，民眾應避免前往海邊活動。適逢大潮，漲潮期間不利雨水排放，沿海低窪地區需留意積淹水。

花敬群表示，明日為周末假期，部分媒體報導仍有民眾前往海邊觀浪，依中央氣象局海象資訊，本島近岸海域皆有長浪出現，特別再次強調，儘量避免前往海邊活動及觀浪，並請海巡人員協同地方政府，進行勸離及開罰處置，以確保安全。

此外，目前雨勢於宜蘭、桃竹苗及新北山區逐漸累積增加，考量到颱風外圍環流所帶來雨勢衝擊不容小覷，地方政府適時提升應變中心開設層級。

依累積雨量預估，桃園復興、新竹五峰及新竹尖石等區域將發布紅色土石流警戒，應落實相關防疫指引措施並利用入夜前寶貴時間完成疏散撤離及收容安置作業。