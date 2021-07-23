二級強化警戒 阿里山林業鐵路持續停駛至8月9日 16:302021/07/23 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿里山林業鐵路因難保持社交距離，停駛至8月9日。（林鐵及文資處提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心宣布7月27日起調整疫情為二級強化警戒，逐步調降防疫管制措施，林鐵及文資處考量阿里山林鐵車廂難以保持室內社交距離，因此決定持續停駛至8月9日。 林鐵及文資處指出，檜意森活村及嘉義製材所自7月27日起開放室內展館，將持續加強場域清消、人流管控及工作人員安全防護，請大家配合量測體溫、配戴口罩及維持社交距離等防疫措施，另，阿里山林鐵恢復營運情形，將視國內疫情狀況與地方政府最新發布的管制公告內容滾動式調整。 鎖定小螢幕手機市場ZenFone 8手感好 通路祭出購機優惠 7月千度以下不採夏月電價 最多省656元 #持續 #二級 #強化 #停駛 #8月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 727後「準二級微三級」 內行人曝1招自保 13:392021/07/23 生活 行政院宣布7月27日降為二級警戒 頂呱呱堅持不內用 12:122021/07/23 生活 7／27警戒調降二級 朱立倫籲振興經濟是重點 藍委喊現金最便利 14:362021/07/23 政治 二級警戒「試辦兩周」 陳時中宣布降級指引 13:402021/07/23 生活 727降二級警戒 室內可容納50人 台中市議會8／3恢復開會 14:582021/07/23 政治 江興鍛未受大陸暴雨影響 7月出貨與6月相當 13:312021/07/23 財經 烟花未登陸 吳德榮：西南氣流的型態持續至月底 10:482021/07/23 生活 竹市建華國中薰衣草跑道 9月浪漫啟用 04:102021/07/23 地方新聞 因應防疫降級 金管會下午四點宣布金融業因應措施 14:422021/07/23 財經 全台警戒降至二級 黃偉哲：謹慎小心因應 12:462021/07/23 政治 警戒降級 台中765家公私立幼兒園27日將全面復課 14:052021/07/23 生活 生活熱門新聞 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 詹惟中打完AZ下面冒驚人反應 嗨爆：10年來第一次 - 生活 新北解封餐飲業不鬆綁 侯友宜：維持禁內用、只外帶 - 生活 AZ擋不住Delta病毒？醫揭最新研究數據 - 生活 獨》高雄連21天加零破功 驚傳1例本土個案 疑北部染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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