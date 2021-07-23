中央流行疫情指揮中心宣布7月27日起調整疫情為二級強化警戒，逐步調降防疫管制措施，林鐵及文資處考量阿里山林鐵車廂難以保持室內社交距離，因此決定持續停駛至8月9日。

林鐵及文資處指出，檜意森活村及嘉義製材所自7月27日起開放室內展館，將持續加強場域清消、人流管控及工作人員安全防護，請大家配合量測體溫、配戴口罩及維持社交距離等防疫措施，另，阿里山林鐵恢復營運情形，將視國內疫情狀況與地方政府最新發布的管制公告內容滾動式調整。