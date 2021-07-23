中國外交部發言人趙立堅23日在例行記者會表示，美國所謂以競爭、合作、對抗處理中美關係，實質上仍是把中國定義為競爭對手，挑動對抗，遏制打壓中國發展。這一做法沒有分清中美關係的主流和支流，不符合事實，不符合兩國人民根本利益，也不符合時代潮流，從根本上是零和思維在作祟。

據悉，美國務院發言人普萊斯日前稱，中美關係的核心是競爭，同時不僅有對抗的因素，而且也將有雙方利益匯合的因素。美副國務卿雪蔓曼將於近日訪華，希望藉此訪推進美國利益與價值觀，負責任地管理雙邊關係。美將繼續「從實力地位出發」與中方對話。中美關係要有「護欄」，以使競爭不會發展為衝突。

趙立堅指出，美方一再揚言從實力地位出發與中方對話，這反映出美方的傲慢和霸道。正如中方一再指出的，美方沒有資格對中國說教或指手畫腳，沒有資格說從實力地位出發與中國打交道。「我們在安克拉治不吃這一套，在天津更不會吃這一套！」

趙立堅強調，中方始終認為，中美關係應當基於相互尊重和平等互利，而非一方受益。中美關係發展是要有護欄的，但護欄不能由美方單方面定義。美方停止干涉中國內政，停止汙蔑抹黑中國，停止損害中方利益，才是中美關係真正的護欄。中方將在雪蔓副國務卿訪華期間，繼續闡明中方對發展中美關係的原則立場，堅定維護主權、安全和發展利益。