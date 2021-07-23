6月批發、零售及餐飲業營業額統計。（圖／經濟部提供）

餐飲業6月營業額年減39.9％，為有統計資料以來最大減幅，其中餐館業年減40.4％，主因三級警戒禁止內用，致聚餐、宴會類型為主之餐廳營收明顯下滑，惟部分西式速食業者因推出品牌聯名套餐及新品上市，營收逆勢成長，抵銷部分減幅。

另外，飲料店業因禁止內用及部分業者縮短營業時間，年減38.8％；外燴及團膳承包業年減32.6％，因學校停課衝擊團膳營收，致營收大幅滑落，惟空廚因上年同月比較基數較低，加上拓展網購業績，抵銷部分減幅。綜計上半年營業額為3615億元，年減1.4％。

批發業6月批發業營業額為9873億元，年增18.2％，其中受惠全球經濟穩健復甦，終端需求擴增，加以疫情加速數位轉型及帶動遠距商機，致機械器具批發業年增23.1％，建材批發業年增45.6％，化學材料批發業年增33.2％。

6月零售業營業額為2664億元，年減13.3％，為有統計資料以來最大減幅，主因6月全月皆籠罩在疫情三級警戒管制下，民眾減少外出，消費人潮大幅減少，致汽機車零售業、布疋及服飾品零售業、家用器具及用品零售業、百貨公司、便利商店分別年減22.9％、53.9％、28.6％、64.7％及7.4％。

雖疫情導致實體門市消費動能減少，惟消費者轉換至網路購物，帶動網路銷售業績持續成長，第2季零售業網路銷售額1059億元，年增33.7％，為開辦本項調查以來最大增幅，占整體零售業營業額11.7％。