台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

中央23日公布台北市新增本土確診個案有4例，市長柯文哲表示，現在要找出確診者遇到瓶頸，正在思考怎麼做可以再往下，如果重覆原來的方法應該不會更有效，他直言新冠肺炎在發病前1、2天就已感染人，很難斷根相當難纏。

柯文哲今午主持防疫記者會，他指出，研究過去幾個禮拜的案例，第25周、26周都是161例，第26周當時進行大量PCR篩檢，抓出非常多黑數，從27周降成80例，往後再降到44例，大概按原本期望每周要降一半，這周目前是32例，到周末加進去跟上周差不多到44例，現在連續2周在40例左右，找出確診者的方法遇到瓶頸，正在思考怎麼做可以再往下，如果重覆原來的方法應該不會更有效。

他表示，北市大概1周會在40例上下，平均起來1天6例，不明感染源大約是1點多例，代表社區中還是有潛伏確診者，這個病很大特色是年輕人沒什麼症狀，不像當年SARS，有感染幾乎都發燒，發燒才感染人，新冠肺炎這麼難纏，因為很多人是沒有症狀，發病前1天甚至到2天就具備傳染力，SARS是發燒才傳染人，所以容易抓出來，新冠肺炎常常是發病前1、2天已感染人，所以很難斷根。

柯文哲說，北市很努力在疫調、匡列、隔離，目前維持約700人在居家隔離，一旦判定需要居家隔離還是送到專門旅館，因為在家裡後來就變成整家傳染，對我們是很大困擾，社區感染個案不多，但居家感染者1個變4、5個，看起來數目就很多、很頭痛。