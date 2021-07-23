大陸股市23日下滑，上證指數低收24點，終止連2日漲。市場交投熾熱，兩市成交額連續3日超過人民幣（下同）兆元，增至1.38兆元。總結本周，滬指累計升0.31％。連升3周，累計漲幅0.9％。
香港信報報導，上證指數23日低開低走，中段最低見3541點，跌33點，跌幅為0.93％，全日收市報3550點，跌24點，跌幅為0.68％，成交額為6041.95億元。
深成指更跌逾1％，23日收市報15028點，跌233點，跌幅為1.53％，最低見14989點，跌272點，跌幅為1.79％，成交額為7744.94億元。滬深300指數報5089點，跌62點，跌幅為1.21％，創業板指數報3469點，挫74點，跌幅為2.1％。
各類股普遍走低，醫療器械股挫逾3％，石油、電力、水泥股跌逾1％，化工、房地產、鋼鐵、有色金屬股偏軟。煤炭、金融股逆市靠穩。
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