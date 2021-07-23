美股漲勢趨緩，台股開高走低後收平盤，外資雖續買超，但匯入不明顯，新台幣也跟著在28元大關上下徘徊，股匯同步陷入區間整理，終場收在28.028元兌1美元，貶值1分，台北外匯經紀公司成交量8.67億美元。

新台幣同步收周線，累計一周以來貶值2.3分或0.08％，周線由升轉貶。外匯交易員指出，美股連日大漲後暫做休息，台股開盤試圖攻高，但後繼無力，一度下殺至轉黑，終場微漲0.59點收在17572點平盤，連帶新台幣升勢也不強。尤其外資買超台股縮小至新台幣22億元，且主要為先前賣超的資金，即換股操作，並非新匯入資金，反而有進口商及銀行進場買匯，使得新台幣就在28元附近波動。

外匯交易員認為，台股及新台幣走勢，大致還是跟隨美股及國際美元動向，預料市場若沒有新的重大訊息，仍難有所突破，儘管接下來月底接近，出口商拋匯需求陸續出籠，但因月中貶破28元以來，美元已賣了不少，預料推高新台幣力道相對有限，短線或不易擺脫在28元上下的小區間整理格局。