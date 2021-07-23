桃園市23日新增4本土確診，皆為確診者接觸者，都來自特殊交友圈，或者該圈確診者傳給同事。桃園市長鄭文燦表示，22日特殊交友圈傳到某公司2人確診後全員工744人採檢，23日2同事確診。另外日前該交友圈某確診教練也篩出2男性接觸者確診。

特殊交友圈爆發後，外溢到桃園某公司，並形成職場傳播。鄭文燦表示，日前桃園某公司2員工確診後，全員工744人採檢，又發現2女性同事確診。他說，任何個案都可能在家庭、職場、朋友形成2度傳播，這也是調查需要擴大採檢、匡列原因。

另外2確診者分別為30多歲、20多歲男性，2人曾與日前宣布確診、12天內住過5家旅館某教練接觸。鄭文燦表示，有部分確診者是網路交友軟體搜尋出來，透過警察單位協助。鄭文燦也說，清零有很多對策，將加強旅宿防疫稽查，旅宿也有通報義務，若疑似吸毒群聚，業者需主動通報，否則最高可罰15萬。他也強調，民眾若主動檢舉，有2萬2500元獎金，警方也會加強臨檢，阻斷可能群聚傳播來源之一。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！