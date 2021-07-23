因市場對財報周樂觀，加上美股走高，韓股也延續前一個交易日的漲勢收高，KOSPI收3,254.42點，漲4.21點或0.13%，不過周線卻收跌0.69%。同時，韓元走貶，韓國公債殖利率也下降。

韓國網路巨擘Naver與通訊應用運營業者Kakao，分別上漲2.73%與1.36%。三星電子與SK海力士則分別跌0.5%與0.84%。同時，外資賣超1636億韓元，約1.42億美元。

22日，在現代汽車與浦項鋼鐵亮眼財報帶動下，韓股收在兩個月高點。

Daishin認為，下周觀盤重點要放在新冠疫情、美國聯準會Fed以及更多晶片大廠財報上。

至於韓國大財閥財報公布，27日有SK海力士，29日則是三星。美國方面，微軟、亞馬遜、蘋果以及臉書在下周都要揭露財報。

23日，韓國每日新確診者小降至1,630例，低於22日創歷史新高的1,842例。

一美元可兌換1,150.8韓元，韓元貶值0.08%。

至於韓國10年期公債殖利率，則下跌3.4個基本點至1.888%。