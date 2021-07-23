中央流行疫情指揮中心宣布全國防疫警戒降為2級，其中國旅團從微解封的9人以下，放寬到50人以下，遊覽車座位需安排適當距離。雄獅旅行社總經理游國珍分析，50人以下旅遊團不是問題，但人力、交通成本增加，團費可能要上漲3成，且現在是降級而不是完全解封，可以預估下半年業績已是追不上去年同期。

游國珍指出，業者習慣把1輛車視為1團，過去大巴每輛可搭載40名旅客，現在只能載20人，考慮人力、車輛成本上升，過渡期的旅遊成本，團費可能會增加3成。

游國珍認為，儘管8月份還在暑假後半段，但以現在沒有旅遊團體的情況，臨時要去操作，業績也很難達到去年同期水準，往後看3個月甚至半年，業績都沒法比。此外，業績還會與國內疫情、疫苗覆蓋率高度相關，一旦疫苗覆蓋率提升，旅遊意願也會提升。

游表示，後疫情時代的旅遊產品，型態會跟過去不太一樣，產品偏重山林、海洋、戶外森林遊樂區，降低人與人的接觸。都市旅遊、樂園、博物館，受限於人數與社交距離，以後都很難安排，行程會偏重戶外。

觀光列車鳴日號從5月中暫停行駛後，降級後第1梯次會是8月11日，之後的產品規劃，會先讓搭載率低於官方要求的7成，或許是5成、6成，空間更寬敞更安全。等到後續大規模推廣產品，預計要到9月18日中秋節檔期。

至於郵輪復航，游國珍直言又是更不同的載具，郵輪動輒是上千人的量，防疫期間，很有可能所有旅客船員都要做PCR檢測才能上船，這些規劃都在進行當中。