中央疫情指揮中心23日宣布，全台防疫警戒在7月27日至8月9日降級至二級，金管會發布有關三級警戒期間所發布之銀行業相關因應措施，以及調整股東會召開、保險業務等3大相關規定。

銀行業：自5月20日開始實施的線上及自動櫃員機之跨行轉帳手續費優惠不再適用，給予7日手續費優惠期限，自8月3日凌晨零時起恢復原收費。

考量銀行業部分分支機構為因應疫情，仍有調整每日營業時間及受理業務種類之需要，爰將視個案銀行之申請予以核定。

有關銀行業以彈性方式提供金融商品及服務之措施，於中央流行疫情指揮中心宣布全國任1縣市疫情警戒第二級以上期間仍繼續適用，銀行業得於符合內部控制之原則下，經內部授權程序後，採行其他替代性之方式辦理。前揭替代性辦理方式之調整，亦不列入金融檢查意見。

銀行業應持續提供員工相關防疫措施(如定期消毒各金融機構營業場所、提供各營業單位充分防疫物資等)，並持續宣導民眾多利用網路(行動)銀行、自動櫃員機、電子化支付等金融服務，減少接觸性風險。

金管會指出，各項因應措施將視疫情狀況作滾動式檢討，希望能兼顧行員安全及滿足客戶需求，而在疫情期間所採行之一些因應措施，金管會也會研議是否在風險可控之情形下，予以常態化，以達到便利性及安全性兼顧之目的。

股東會相關防疫措施：自7月27日起，容留人數限制應依指揮中心最新公告之規定辦理。本會亦將督導集保公司儘速配合指揮中心公告內容修正相關防疫作業指引，以利公開發行公司能順利召開股東會。根據目前指引內容，室內空間限制調高到50人，室外100人為上限，先前股東會規定室內不得20人以上，各室外不得40人以上。

保險業：金管會指出，保險業原因應三級疫情所採行相關暫行措施仍繼續沿用。

金管會表示，考量疫情期間應減少人與人之間接觸，及為滿足消費者各類保險服務需求，因此相關暫行措施，例如壽、產險或保經代公會所報之保險服務涉親晤親簽與紙本作業得以拍照上傳或電子郵件寄送、疫苗接種綜合保險及法定傳染病綜合保險開放以集體投保方式辦理、暫免疫苗接種綜合保險及法定傳染病綜合保險網路投保業務之電訪作業、汽車保險保費分期或緩繳、壽險業保費緩繳等仍可依所訂處理原則辦理，繼續沿用，以維護消費者、從業人員健康，並有利保險業務持續推動。

至於保單借款優惠利率紓困方案，申請期間維持至今年9月底截止，保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益之相關暫行措施亦維持延長至「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」之屆滿日(民國111年6月30日)，金管會併提醒有需要者可於期限內提出申請。