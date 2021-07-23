東京奧運今日開幕，中華田徑代表團也即將開拔前往日本一展多年來訓練成果。為支持選手一舉奪牌，原新復健聯盟與元英企業將共同贊助旗下SUMMUS高能量雷射治療儀，提供選手最佳的健康防護。

贊助儀式由原新復健聯盟侯鐘堡院長、王思恒院長與元英企業總經理廖義璜代表出席致贈儀式，並由中華民國田徑協會秘書長王景成代表受贈。王景成長表示，透過產業合作及SUMMUS高能量治療儀的卓越功能，能讓中華田徑代表隊於東京奧運比賽期間無後顧之憂，專注在賽場上盡情發揮，展現最佳狀態，是選手之福。謹代表中華民國田徑協會與葉政彥理事長表達由衷感謝。也期待透過此次的合作可以讓更多教練選手了解物理治療的重要性並提升我國田徑競技水準。

原新復健聯盟與元英企業為長期合作夥伴，期望透過醫療專業力挺台灣選手。原新復健聯盟結合了北台灣七間復健科診所，除了提供專業診療服務，也積極利用治療儀器協助台灣體育選手保持最佳狀態；元英企業則長期耕耘臨床醫療領域，提供各類專業醫療儀器與診斷藥物。這次致贈的SUMMUS高能量雷射治療儀為元英企業自美國所代理之儀器，能協助選手照護運動傷害、實施健康管理、治療傷口等項目。

本次東京奧運中華田徑代表隊將有6位選手參賽，包括男子標槍選手鄭兆村、黃士峰，男子100公尺楊俊瀚、男子110公尺跨欄陳奎儒、男子400公尺跨欄陳傑以及女子100公尺謝喜恩。期待選手們都能夠在東京創造佳績，為國家與自己爭取最高榮譽。