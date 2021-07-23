花蓮力拚打疫苗，截至昨天第二輪結束，共施打84601人，覆蓋率達26.2％，第三輪今起至29日施打，縣長徐榛蔚也預約第三輪施打，今下午到部立花蓮醫院接種第一劑AZ疫苗，全程面帶微笑完成接種，至於中央確定疫情警戒將降級，縣府表示因降級指引仍有諸多細節，為謹慎起見，各局處討論後會在27日調降前陸續公布相關規範，以利民眾遵循。

「COVID-19公費疫苗預約平台」花蓮第2輪施打昨天結束，縣府衛生局統計，共8311人完成接種，全縣施打第一劑的覆蓋率26.2％，比全國的24.3％高了近2個百分點。

第3輪疫苗接種預約到昨天截止，意願登記人數54994人，完成預約12555人，今天起到29日施打。縣長徐榛蔚昨在疫情記者會透露，「我也是這1萬2555人的其中之一」。今天即依約來到部立花蓮醫院接種，接受醫師訊問後，接著很快就接種完畢，全程面帶笑容，她還有些驚訝說：「這麼快就結束了!」護理師備妥退燒藥，叮嚀徐榛蔚施打疫苗後多喝水、休息。

衛生局長朱家祥今天表示說，第3輪施打一直到29日，目前看來不會受颱風影響，提醒民眾要依照預約時間施打。至於中央評估7月27日起全國降至二級警戒，朱說，這是「降級不解封」，仍然受到限制，包括要封口、要封手，行動也要受限制，要提高警覺，口罩尤其不能貿然取下。

縣府代理秘書長張逸華表示，中央於昨天即將決定開放疫情解封前，已通知各縣市政府，包括花蓮縣各局處了解解封內容草案規範，通案性原則有：除飲食外，外出全程配戴口罩、確實執行實聯制登記措施、婚宴、公祭可開放等等，給予地方政府有彈性處理，因此為求慎重，縣府仍持續內部討論，將會在27日前陸續公布場地規範，如熱門東大門夜市、運動場打球需不需要戴口罩等等，以利民眾遵循。