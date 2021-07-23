瑞士鐘表歷經去年低迷市況，今年以來隨著疫情趨緩，中國、美國等大區解封帶動報復性消費買氣帶動，截至6月瑞士表出口強勁增長，加速回歸正常，以上半年來說出口額達106億瑞郎，已與2019年出口額相當，其中除中、美兩區大幅增長外，亞洲區包括台灣與新加坡上半年均小幅成長，台灣增長約3.2%。

根據瑞士表出口公會聯合會統計，台灣5、6月均有新一波疫情，且進入三級防疫警戒，唯高端腕表收購全靠經銷商與鐘表品牌的熟客系統連結，也使得6月台灣進口額僅小減0.7%，與2019年還是相當；以全台銷售頂級瑞士鐘表營收占比超過二成的台北101購物中心，愈是高價愈具收購人氣，也因此今年101珠寶腕表大賞如期舉行，且首度在線上舉辦，光是首日預約座談就逾百人報名，場場爆棚。

101購物中心日前即公布瑞士鐘表公會統計，愈是高價買氣愈強勁，高價表款是今年銷售增長最大成長動能；而根據公會6月統計，鋼表與貴金屬是兩大銷售主力原料，其中價格超過500瑞郎的鋼表銷售成長力道達9.8%，而超過3000瑞郎銷售成長則是500-3000瑞郎的2倍，尤其是美國與中國貢獻最大，中國地區上半年銷售額較2019成長61.9%，而美國地區則成長22.4%，至於香港仍衰退24%，日本則衰退12.4%，新加坡成長4.8%，台灣區成長3.2%。

此外，值得關注的是，全球市場研究機構Technavio預估高級腕錶市場規模，在2020年至2024年期間將來到16.4億美元。另一方面，全球高端腕錶市場經過疫情洗禮已產生巨大改變，顧客在線上下單高價商品的接受度提高、而品牌也極力發展線上線下全通路策略，包括Watches & Wonders表展即在2020年首次以線上發表；Deloitte 2020年8/9月「瑞士製表產業」調查報告就指出，有超過60％的品牌正在發展線上展示與銷售的全通路策略，有些品牌甚至將採取百分之百數位市場策略，而以客戶為中心的關鍵行銷策略，將使Instagram與Wechat 逐漸成為商品展示的重要平台。