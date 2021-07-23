新冠肺炎疫情警戒自27日降為第二級，金管會23日亦公布，股東會參與人數亦自27日起，拉高到各室內不得50人以上、各室外不得100人以上，27日登記股東會的家數有38家，將最優先適用，但26日亦有63家登記股東會則要維持各室內不得20人以上，各室外不得40人以上。

即便人數提高，但證期局副局長郭佳君表示，股東會防疫措施亦不得鬆懈，依舊要採取實名制、全程配載口罩、座位安排要採梅花座、股東發燒即不得入內等，防疫措施不能少。

金管會在5月20日宣布今年股東會延後到7月及8月舉行，共有1930家股東會延後，到7月23日為止已有814家舉行股東會，26日還有63家股東會必須依三級標準執行人數控管，但27日開始有38家股東會即可提高到各室內不得逾50人以上、各室外不得逾100人以上，28日到30日亦還有24家、92家及99家股東會，8月則有368家公司已登記股東會。

金管會表示，為兼顧防疫需求及股東會順利召開，金管會前公告實體股東會場地的容留人數為各室內不得20人以上，各室外不得40人以上，公司並應遵守中央流行疫情指揮中心所訂防疫措施及相關指引。

配合23日指揮中心調整疫情警戒，自110年7月27日起，前開容留人數限制應依指揮中心最新公告的規定辦理，即各室內50人、各室外100人為上限。金管會亦將督導集保公司儘速配合指揮中心公告內容修正相關防疫作業指引，以利公開發行公司能順利召開股東會。