針對在台陸生能否施打疫苗問題，國民黨大陸事務部主任左正東今天表示，他在20日已發函給海基會董事長許勝雄，籲請海基會向政府爭取開放陸生登記，昨下午已獲得海基會正面回應。

據悉，根據海基會的說法，行政院已召開會議討論，所有在台居留的人，未來政策上都要安排施打疫苗。對於陸生、部分陸配等部分人士沒有居留證，沒有健保卡的情況，技術問題先由移民署等相關機關研議解決。也就是說，陸生施打疫苗的問題，民進黨政府已安排上議程。

關注在台境外學生權益的組織「境外生權益小組」近日指出，目前外籍人士惟有中國大陸學生不能登記疫苗接種意願，並引述衛福部職員的答覆稱，陸生不能預約「與國籍沒有關係」，而是因為必須要有居留證才能預約。

國民黨大陸事務部主任左正東表示，具體來說，陸生參加疫苗登記有2個事情要處理，首先，疫苗施打類別的問題，也就是陸生要安排在哪個類別，和其他施打對象的優先順位問題。為陸生施打固然需要疫苗足夠才能開展，但現在先行規劃，讓陸生了解未來可能的安排，有其必要。

其次，左正東說，就是如何辦理登記的問題，因為陸生沒有居留證和健保卡，要用什麼證號進行線上登記，或是採用其他方式登記，也需要妥善處理。據了解，目前疫苗施打順序的問題由陸委會規劃，登記方式的技術問題則由移民署解決。

左正東提到，感謝海基會積極回應國民黨的呼籲，為保護陸生健康人權共同努力。期盼陸委會和移民署早日公告具體事項，相關的技術障礙能儘早排除。國民黨會繼續為保障兩岸民眾權益、增進兩岸民眾福祉而努力，也希望早日脫離疫情威脅，在健康安全的環境中重見兩岸交流互助的榮景。