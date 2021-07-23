中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒降至2級，新竹縣長楊文科23日宣布，餐飲業可開放內用，幼兒園、托嬰中心、安親班、補習班重新開放，戶外場域、室內展覽館和圖書館也均重新開放，廟宇、集會場所則適度開放，各項開放措施將陸續公告。

楊文科表示，新竹縣23日0確診，因應降二級警戒，新竹縣將秉持「防疫優先、穩健鬆綁、人性管理」3原則，風景區、遊樂區部分，實施總量管制，27日起第1周維持最高乘載量的30％，風景區及步道則加強消毒。內灣、北埔、湖口老街等商圈開放最高人流的50％，公有停車場停滿即勸離遊客。

新竹縣因應中央宣布降級，戶外場域有條件開放。（莊旻靜攝）

各風景區、遊樂園、商圈開放餐飲內用，或視需要設置戶外用餐區，不過溫泉業的大眾池比照游泳池仍不開放。台灣好行獅山線自30日恢復行駛，縣內公車路線均維持實聯制。餐廳開放內用，但需採梅花座、隔板，市場和夜市在符合防疫原則下內用，美體美容、按摩業、夾娃娃機則依照中央指引恢復營業。

文化局圖書館恢復借書，但自修室不開放，美術館、演藝廳、演奏廳、實驗劇場開放，已做過快篩或PCR採檢的表演者可於演出時暫脫口罩。蕭如松藝術園區和新瓦屋客家文化保存區恢復開放，新瓦屋定時導覽及市集因有群聚風險仍暫停。

托嬰中心恢復收托、幼兒園有條件開放，教保員須已接種疫苗，未施打或接種未滿14天者，須有3天內快篩或核酸檢測陰性證明，並7天定期快篩一次。教學以班級為單位，禁止跨班和戶外教學。全園有1人確診則全園停課2週，有1人被匡列，停課1天清潔消毒。

社區關懷據點暫停開放，老福機構、身心障礙機構採取預約訪視，身心障礙機構式日間照顧服務、社區式日間照顧服務、家庭托顧及身心障礙者社區日間作業設施服務也可恢復營運。

學生暑期輔導與夏日樂學可恢復實體上課，以半日不提供用餐為原則，同時提供部分參加暑假輔導學生選擇以線上同步學習的機會。補習班和課照中心開放，教職員工未施打疫苗或接種未滿14天者，須有3天內快篩或核酸檢測陰性證明，並3至7天定期快篩。

新竹縣立體育館目前為疫苗接種站不開放，竹北世興棒壘球場、竹東河濱公園棒壘球場、竹北溜冰場、第二運動場人工草皮足球場及溜冰場因運動項目無法保持社交距離仍暫停開放。游泳池維持不開放。高中以下學校運動團隊訓練方面，教練、防護員等工作人員須附3至7天陰性證明，至少1週定期篩1次，須分時分段返校訓練，不能有身體接觸碰撞，訓練時段室內10人、室外20人為限，訓練不開放住宿。校園開放戶外操場，遊具和運動設施不開放。公園設施恢復開放，加強消毒。