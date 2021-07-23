針對近幾年來美中兩國在政治、經濟、科技上的尖銳對抗，許多分析都憂心兩國最終將走上戰爭之途。英媒《金融時報》為此發表專文指出，美國很確定中國想在政治與經濟影響力上成為超級大國，但在成為全球軍事大國的意願與能力上還有些距離。

這篇題為《中國成為超級大國路途尚遠》的文章指出，白宮對於中國想成為超級大國似乎沒什麼疑問，拜登總統的國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）剛出版的書中表示，北京打算取代美國為主體的國際秩序，並成為世界上最強大的國家。超級大國能帶來極大的民族自豪感與政經利益，但也涉及成本、風險和負擔。

中國大陸在吉布地建造軍港規模不斷擴大，目前已打造出足以停靠航空母艦的碼頭，中共海軍的大型艦艇都可以在當地軍港停靠補給。圖右顯示是整個營區範圍。（圖／微博@河婆Jason007)

文章說，成為超級大國涉及能力、企圖心和為目標做出犧牲的意願。中國近年來軍事能力快速增強，擁有比美軍更多的艦艇。但是自1979年與越南發生戰爭以來，中國還未打過戰爭，他們強調「和平崛起」。與美國不同的是，在歷史上，中國並不願意承諾保護其朋友或盟友。現在中國在東非的吉布地有一個海外軍事基地，而美國在海外有數百個軍事設施，目前尚不清楚中國是否願意或能夠承擔成為全球軍事大國的重擔。

文章指出，在與印度的邊界衝突中，北京不願開戰，這是中共領導人的功勞，但是從19世紀的英國到20世紀的蘇聯和美國，戰爭往往是新超級大國崛起和重塑世界秩序的手段。

中共海軍大型戰艦已能停靠吉布地港口進行補給。圖為停靠吉布地的井岡山號兩棲船塢登陸艦。（圖／推特@mlnangalama)

中國是世界上最大的貿易大國和製造商，其經濟實力賦予了它在國際上重要的政治影響力。許多國家因此不願與中國對抗，但也偶爾會挑戰北京的政治立場，例如日本、韓國與澳大利亞，他們國內都有美軍基地，使得他們較有信心在政治上與北京對抗。

文章表示，如果中國襲擊美國盟友而美國未做出反應，美國聯盟體系的可信度就會崩潰。目前還沒有跡象顯示中國想冒這個風險，即使在台灣議題上也是如此。

杜如松認為，中國嘗試建立自己的替代體系，而不是試圖破壞美國的全球聯盟和基地網絡。它正逐步擴大其全球軍事立足點，包括在世界各地購買或開發的民用港口上增加部份軍事設施。相較之下，美國在北約有29個盟友，另外在30個國家設有美軍基地，如果中國不願意或無法實現與美國匹敵的全球軍事存在，它就得尋找成為超級大國的新方法，否則就得放棄這個念頭。