針對行政院宣布，7/27至8/9自三級警戒調降至二級，台灣麥當勞依據中央疫情指揮中心指引，並遵循各縣市政府指導，在維護顧客及員工健康的前提下，包括不同桌之顧客間保持 1.5 公尺以上間距或使用隔板，同桌者採梅花式安排座位或使用隔板等防疫設施，全台麥當勞餐廳正積極整備中。

根據目前規劃及進度，麥當勞原實施至7/26之暫停餐廳內用服務、停止洗手間使用，以及「歡樂送」全面實施「線上訂餐、信用卡支付」等相關防疫措施，將延長至8/2，並預定自8/3起同步開放，敬請並感謝顧客配合。