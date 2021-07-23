DJI（大疆創新）在2020年底正式推出Pocket 2，當時與第一代DJI Osmo Pocket一樣僅有黑色，7月上旬則在台推出Pocket 2全新雲霧白款式。究竟新一代DJI Pocket 2有哪些提升之處呢？一起來了解。

首先來了解DJI Pocket 2對比第一代DJI Osmo Pocket的升級。外觀上，兩者非常相近，但是第二代 Pocket 2在鏡頭上特別加上紅圈，整體質感上升不少。感光元件從1/2.3吋升級到1/1.7吋，可拍攝照片從1200萬畫素上升到6400萬畫素，錄影最高可拍攝4K/60fps 影片；新增的HDR影片則最高可拍攝到[email protected]；自拍視野也提升至視野達到93度，自拍時不會像第一代一樣，呈現頭部佔滿整個取景框的困擾。升級的混合對焦 2.0 技術則是讓DJI Pocket 2 對焦更快更準，拍攝相片支援8倍變焦、影片則支援4倍變焦。

DJI Pocket 2推薦可以攜帶外出的配備。保護殼經過重新設計可以放置手機連接器以及增廣鏡，更貼心。（黃慧雯攝）

DJI Pocket 2與全能手柄的細部照。（黃慧雯攝）

DJI Pocket 2與全能手柄的細部照（另一角度）。（黃慧雯攝）

DJI Pocket 2與全能手柄連接位置，裝上可安裝在腳架上，並可用於直播，並搭配無線麥克風配件來收音。（黃慧雯攝）

DJI Pocket 2 跟前一代同樣配備觸控式螢幕，可用於預覽圖像、調整參數及切換拍攝模式等。配搭全新的迷你搖桿，不需要與手機連接即可控制雲台相機，可於全向轉動與變焦之間切換（透過迷你搖桿右方的按鍵連按2次來切換）。除了攝影性能的提升，DJI Pocket 2 收音性能也有大幅升級，內建麥克風具備四個方向收音性能（前/後/左/右），可錄製立體聲，再加上聲場跟隨（收音方向隨著鏡頭方向而變化）、聲音變焦（Zoom in時收音也會變焦）、拾音指向性切換（可選定全向收音、前後收音、或是只收前方聲音）及智能降風噪等功能，組成產品獨特的矩陣拾音系統。

在收納上，Pocket 2的保護殼在設計上也有改變，兩個手機連接器（Lightning以及USB-C連接埠）以及增廣鏡，都可以完整收納至保護殼內，使用上便利不少。

拍攝上，自動美顏功能升級，提供一鍵美顏，包含瘦臉、磨皮、美白大眼、光照、紅潤等效果；升級後的智能跟隨 3.0 則可以更高的識別準確度跟拍更小的目標，無論是愛拍寵物，獲釋小孩，都能更輕鬆地捕捉。

喜愛縮時攝影來拍攝美景的朋友，DJI Pocket 2 包含一鍵軌跡延時功能，用戶點按即可錄製縮時影片。更有最高 8 倍慢動作功能，讓你發現生活中不一樣的精彩。內置 3x3 和 180° 全景功能，想留下壯闊美警，再也不需要高超技術。

DJI Pocket 2 搭配手機 Mimo app 提供的STORY模式，一定要試用，貼心又實用，輕鬆拍出亮眼影片。（手機截圖）

DJI Pocket 2 同樣需搭配DJI Mimo app 使用，支援的拍攝功能包含直播、STORY、全景拍照、照片、影片（視頻）、HDR視頻、慢動作、延時攝影（縮時攝影）、運動延時（直播需要搭配全能手柄）。

透過擴充連接埠連接手機後，即可體驗 DJI Mimo app 內的多元功能。包含影像剪輯器、Story 創意拍攝模式，並新增一鍵剪輯功能，演算法會自動為你挑選素材中的精華片段並進行剪輯，配上背景音樂及轉場效果，即使是新手亦能輕鬆創作質感大片。其中Story 創意拍攝模式可謂是你的口袋導演，如果拍攝時覺得缺乏創意，一步步跟著做就可隨手拍出亮眼影片，指引清楚且更容易輕鬆上手。

DJI Pocket 2（左）對比iPhone 12 Pro廣角鏡頭（非超廣角鏡頭）的拍照視野。（黃慧雯攝）

DJI Pocket 2（左側）對比iPhone 12 Pro錄影自拍與對拍視野。（黃慧雯攝）

實際體驗上，可以看見DJI Pocket 2 增大的拍攝視野，無論是用於自拍或是拍攝前方景象，視野都相當廣，若是搭配增廣鏡，相信是更為實用，對於想要捕捉壯麗山河朋友來說，倒是可以評估己身需求來添購。穩性性、HDR影片，以及智慧聰明的美顏，都是更能對應時下流行拍攝需求的選項，用起來簡單又備覺貼心。

DJI Pocket 2 底部升級為可拆式底殼，只需拆換底部即可轉接更多配件。可拆式底殼能夠與三腳架轉接元件及全能手柄配件更換。轉接元件配搭微型三腳架。全能手柄將 Wi-Fi 、藍牙、無線麥克風接收器、1/4吋螺紋口、揚聲器及 3.5mm 音訊連接埠（用於收音）集合於一身，支援外接多種配件、支援無線圖傳、支援單機回放影像等功能。此外，DJI Pocket 2 還有增廣鏡、無線麥克風發射端、防水殼、手機夾、與 Osmo Pocket 通用的加長桿和 ND 濾鏡等配件。DJI Pocket 2 黑色提供標準版及全能組合套裝，與DJI Pocket 2雲霧白限定套裝的配件不同（雲霧白套裝額外包含全能手柄、掛繩；黑色標準版有三腳架轉接頭）。對於不偏好黑色科技產品的朋友，雲霧白的特殊套裝將可滿足你的期待。