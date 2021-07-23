指揮中心今(23)日宣布疫情警戒降至二級，教育部公布降級後防疫管理措施。(教育部提供)

指揮中心今(23)日宣布疫情警戒降至二級，教育部表示，配合防疫管理措施，將開放幼兒園、兒童課後照顧中心、補習班、社會教育機構、社區大學、高中以下學校運動團隊訓練、室內外運動場館、高中以下學校暑期教學活動等場域及活動。

教育部今日下午4點召開線上記者會，教育部主秘廖興國指出，7月27日至8月9日的二級警戒及間，仍應遵守基本防疫通案性原則，也就是除了飲食外，外出得全程配戴口罩、實聯制登記、保持社交安全距離、人流控管或總量管制室內1人使用2.25平方米的空間、集會活動人數上限為室內50人或室外100人。

指揮中心今(23)日宣布疫情警戒降至二級，教育部公布降級後防疫管理措施。(教育部提供)

至於各場域及學習環境管制方面，幼兒園部分，國教署署長彭富源指出，8成以上教師及工作人員完成疫苗接種才可開園，未施打疫苗或接種未滿14天者，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明，並且每3到7天需再定期快篩。

彭富源也說，幼兒園園方也必須調整課程、遊戲、用餐、午睡分流管制。每日幼兒入園前、用餐前後及離園後，都要完成清理與消毒，並且每天至少清消5次，每週1次全園消毒及中央空調，環境內如無法通風，則不得開放。

指揮中心今(23)日宣布疫情警戒降至二級，教育部公布降級後防疫管理措施。(教育部提供)

指揮中心今(23)日宣布疫情警戒降至二級，教育部公布降級後防疫管理措施。(教育部提供)

指揮中心今(23)日宣布疫情警戒降至二級，教育部公布降級後防疫管理措施。(教育部提供)

針對兒童課後照顧中心、補習班、社區大學、高中以下運動團隊訓練與室內外運動場館等方面，教育部採取的人員管理方法，也是未施打疫苗或接種未滿14天者，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明，並且每3到7天需再定期快篩，使用空間則是以教室面積除以2.25平方公尺，計算各空間可容留人數上限。場館得配合規定，定期完成清潔消毒。

補習班與兒童課後照顧中心有用餐需求，教育部提到，則必須使用隔板，並避免交談。如果補習班課程實施線上教學，建議仍維持不變。

指揮中心今(23)日宣布疫情警戒降至二級，教育部公布降級後防疫管理措施。(教育部提供)

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教育部也提到，社會教育機構社教機構入館採預約制、團體預約參觀不得超過50人；圖書館暫停開放團體申請入館。如果環境內無法保持室內外適當社交距離，活動仍暫停辦理。高中以下運動團隊還有暑期活動則是不開放住宿與校外活動。

指揮中心今(23)日宣布疫情警戒降至二級，教育部公布降級後防疫管理措施。(教育部提供)