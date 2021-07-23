「屏東水果口罩」美到讓對岸不肖業者仿冒！有眼尖民眾發現，由屏東縣政府製作、只送不賣的水果口罩，竟然在網路上也買的到，且款款熱銷，屏東縣長潘孟安聞訊後指示警局立刻查辦，是否有國內業者配合，並呼籲消費者不要被騙，以免買到不具防護力的仿冒品。

屏縣府今年3月邀請屏東市聖帝廟慈鳳宮、屏東都城隍廟、東港朝隆宮、東港東隆宮、車城福安宮、屏東市海豐三山國王廟共同發起「屏東我罩您」公益活動，並委託旅美設計師江孟芝以屏東7款水果設計口罩圖案，一方面給縣民更高防護力，另方面行銷縣內的水果產業。

色彩繽紛的特色口罩，很快在全國引發迴響，深受許多民眾喜愛，近期縣府更捐贈7款各1500片特製款口罩，替前進東奧的台灣選手打氣，讓口罩人氣更旺。

屏縣府表示，對岸不肖業者製作一頁式口罩詐騙廣告，從縣府擷取縣長舉行記者會、蔡英文總統戴屏東鳳梨口罩、奧運選手戴屏東口罩照片，通通拿出來做為宣傳，由於屏東是委由「國家口罩隊」南六公司製造，但網站提供的製造廠商及認證單位都是錯誤的，最後發現產地竟是大陸山東省。

潘孟安看到後又氣又無奈，他說，屏東決定製作公益口罩後，特別商請江孟芝操刀設計，就是希望除了安全實用外，更要提倡在地美學，7款屏東特有水果，包括鳳梨、蓮霧、芒果、火龍果、西瓜、香蕉及檸檬圖案，縣府強調，只有分送給縣內弱勢團體、醫護人員與關懷據點等，並未對外販售。

因此，除了要求縣警局偵辦外，也請民眾千萬不要受騙訂購，以免買到劣質口罩產品，花冤枉錢又不具防護力。