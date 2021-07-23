拜登政府周四釋出30億美元新冠紓困資金以提振疫後的地方經濟，聯邦政府並呼籲美國社群提出振興計畫並申請資金挹注。

這筆由1.9兆美元《美國救援計畫法案》（American Rescue Plan Act）授權的資金，是拜登總統「重建美好」（Build Back Better）計畫的其中一部分。

贏得完全執政的民主黨在今年3月通過《美國救援計畫法案》。

在這場大流行病導致美國陷入大規模封鎖，並導致逾60萬人死於這場疫病後，拜登提出了龐大的「重建美好」基建計畫，以協助美國迎來災後重生。

美國商務部發布聲明表示，將透過商務部針對就業提出的6項計畫，向全美社區提供新資金。該聲明中特別提到旅遊業。

商務部表示，這項投資將確保各群體取得從疫情復甦的資源，並有助於創造新的工作和機會，包括透過新產業領域的發展與擴大。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，這項計畫將在「短期內」創造多達30萬個工作機會。

在這筆30億美元的資金中，有10億美元將分配給30個地方，這些地方為興建基礎設施或人力培訓等8個社區計畫申請了資金。

另外1億美元，將專款專用於尤其受到疫情重創的原住民社區。

此外，美國政府還將撥出約3億美元資金，協助仰賴煤炭和其他能源產業工作而受到重創的社區。

商務部並表示，州和地方政府、大學和學院、非營利組織、工會和部落都可以申請這筆資金。根據相關規定，這些資金必須在2022年9月前發放。不過，個人和營利的公司不符合申請資格。