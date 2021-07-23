23日手機業內人士指出，三星電子公司正計畫在美國進行一個手機舊換新活動。藉此，希望能搶走對手蘋果的業績，進而增加自己摺疊式智慧手機客群數量。

三星的美國分公司最近新增設一個預訂網路頁面，美國民眾最多可拿兩台電子裝置來舊換新。日前，三星也承認自己新款可摺疊的智慧手機Galaxy Z Fold3與Galaxy Z Flip3，將於8月11日發行。

正常來說，舊換新是一物換一物，但三星的這項最新美國優惠活動，讓消費者有更多折扣。美國民眾可以不只拿智慧手機，也可拿平板電腦或智慧手錶來換。

三星是第一次有這樣大的優惠，同時，還將免費提供12個月的三星手機Care+方案，有高達100美元的舊換新抵免優惠，以及若預訂的話，手機還有額外特別優惠。

至於其它市場會不會有美國這樣大的購機優惠，三星表示，每個地方都應該有自己不同的行銷活動才對。言下之意，也就是不掛保證的意思。