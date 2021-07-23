新冠肺炎疫情警戒27日雖降為二級，但保險視訊投保仍將繼續延用，暫不收回。保險局23日宣布，保險業現在因應三級疫情所採行相關暫行措施，仍繼續沿用，暫時仍不需急催保戶或業務員交回正本文件，疫苗險等仍開放集體投保及暫緩電訪作業。

保險局副局長王麗惠表示，原本規定警戒降為二級時，相關親晤親簽的正本文件要交回保險公司，現在決定繼續延用三級暫行措施，所以會要求保險業者訂定收回正本留存實務作業方式，明確何時要收回正本。

至於業務員27日後可否開始拜訪客戶？王麗惠亦說，若想減少人與人接觸，可繼續採用視訊方式投保，但若業務員想開始拜訪客戶，必須遵守中央疫情指揮中心的相關規定。即沒有再呼籲各保險公司避免業務員拜訪客戶等相關要求。

保險局是三局中暫時維持三級暫行措施者，保險局說明，考量疫情期間應減少人與人之間接觸，及為滿足消費者各類保險服務需求，因此相關暫行措施繼續延用。

延用內容包括壽險、產險或保經代公會的保險服務涉親晤親簽與紙本作業，得以拍照上傳或電子郵件寄送；疫苗接種綜合保險及法定傳染病綜合保險開放以集體投保方式辦理；暫免疫苗接種綜合保險及法定傳染病綜合保險網路投保業務的電訪作業；汽車保險保費分期或緩繳；壽險業保費緩繳等，仍可依所訂處理原則辦理，繼續沿用，以維護消費者、從業人員健康，並有利保險業務持續推動。 至於保單借款優惠利率紓困方案，即三年利率1.28％的部分，申請期間維持至110年9月底截止，保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益的相關暫行措施亦維持延長至「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的屆滿日，即111年6月30日，金管會提醒有需要者可於期限內提出申請。