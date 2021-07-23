慈濟基金會21日宣布和上海復星簽訂採購500萬劑BNT疫苗合約，將全數捐給政府。隨後慈濟也和政府完成捐贈合約簽署。對此，政治評論員「宅神」朱學恒也特地送上2盆繡球花籃，花籃卡片上寫著14字敬語「慈悲不瞬諸天眼，濟世有時生一念」。

朱學恒送慈濟14字花籃。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

慈濟基金會21日指出，已和復星實業就慈濟申購500萬劑BNT疫苗案，成功簽訂疫苗採購合約，所購得疫苗將全數捐給政府，做為民眾施打之用。行政院發言人羅秉成表示，慈濟、台積電、鴻海1500萬劑疫苗將併案向食藥署申請EUA專案輸入許可，將12到18歲未成年人納入使用對象範圍，同步供貨，並由中央統籌運用。BNT疫苗預計9月底陸續到貨。

羅秉成指出，慈濟專案將依循先前台積電、永齡基金會捐贈專案模式比照辦理，捐贈原則、契約架構及條件均相同一致，三單位各捐贈500萬劑BNT疫苗，共計1500萬劑，經協調將一併排入製程整體規劃，日後每批疫苗數量即由三捐贈單位平均分配、同步供貨，由中央統籌運用。不過，對於相關購買金額與到貨期程，羅秉成強調，是保密事項，不便透露。

對於慈濟善舉，朱學恒23日也特地送上花籃，他也在臉書表示，謝謝慈濟的慈悲一念和52天的鍥而不捨，這終將拯救數百萬人的性命，「慈悲不瞬諸天眼，濟世有時生一念」，不是他們應做的，卻是由他們來做，這才是值得尊敬的地方。