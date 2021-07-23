梁姓男子與李姓女友，常因經濟及相處問題發生爭執，梁男懷疑李女另有交往對象而要和他分手，今年元旦到KTV找李女，兩人見面先拉扯，然後梁男持刀剌殺，李女經送醫不治，南投地院審結依殺人罪，判處梁男有期徒刑14年8月。

法官在判決書中指出，梁姓男子與李姓女子為男女朋友關係，去年12月31日梁男懷疑李女另有交往對象，所以要和他分手，兩人又發生爭執不歡而散；翌日即今年1月1日下午1點多，梁男佯稱要去向李女道歉，央請不知情的陳姓友人（不起訴處分），載他到KTV找李女。

梁男見李女從KTV走出來，兩人即發生拉扯，隨後，梁男持預先攜帶的檳榔刀，猛剌李女頸部等重要部位，李女遇襲沿路逃命，梁男仍持刀追擊刺殺，致李女因失血過多倒下，梁男才逃離現場，現場目擊民眾隨即報警，並通報救護車將李女送醫急救，但李女因左胸遭剌傷，並傷及左鎖骨下動脈，急救無效死亡。

梁男行凶後，搭乘計程車逃逸，並且躲在集集鎮山區，警方調閱案發現場監視錄影畫面，循線將他逮捕到案，移送南投地檢署偵辦；檢察官偵結，依殺人罪起訴。

法官審酌被告與李女為男女朋友關係，本應互相照顧扶持，彼此間縱有觀念及言語上不和，也應思考如何良性溝通，然而，被告僅因懷疑李女要與他分手，竟憤而持刀刺擊李女 身體要害，造成李女死亡的嚴重結果，以及李女家屬內心難以撫平的傷痛；被告犯後雖已坦承犯行，但並未與李女家屬達成和解賠償。