27日起將降為二級警戒，交通部23日下午舉辦記者會說明表示，台鐵、高鐵以坐滿7成為上限且採「類梅花座」；封閉型景點、觀光遊樂業容留量從40％放寬到50％。至於水上活動，中央說OK、但新北禁止，由於北海岸、東北角等熱門景點屬於觀光局風管處管轄，觀光局表示如果地方政府有防疫考量，將尊重地方政府。

交通部政務次長陳彥伯表示，依照指揮中心戴口罩、實聯制、保持社交距離及人流管制等4項原則下，再鬆綁防疫管理措施。

路政司司長陳文瑞表示，國道服務區、省道休息站、雙鐵車站非付費區餐廳以及旅宿業餐廳餐飲內用原則，依照衛福部規定及各地方政府規定辦理。

台鐵對號列車及高鐵最多賣到7成座位數，台鐵對號列車（太魯閣、普悠瑪、觀光列車及團體列車除外）可持用悠遊卡等電子票證及定期票；高鐵維持全車對號座，不賣站票。

駕訓班以核定面積除以44平方公尺計算容留人數，室外人數至多不得超過100人。學科教學採視訊教學或實體教學，依教室面積每3.3平方公尺計算其容留人數，室內人數至多不得超過50人、術科教學恢復為1對2教學；開放飲食。

國家風景區封閉型景點如單一出入口之園區、遊客中心，容留量由40％放寬到50％；入園時間放寬至公告正常營業時間。非封閉型景點可全程戴口罩者開放據點內海邊、沙灘，及操作騎乘器具的水域遊憩活動，但禁止游泳；非群聚、保持社交安全距離、單人活動及活動前後戴口罩的原則下，得從事水肺潛水及衝浪。在戶外通風處、開放空間、保持社交距離下開放戶外用餐區。停車數放寬至50％，採單一時間內總量管制。國家風景區轄管露營場：容留量承載人數放寬至50％；採實聯制、出入口量測體溫、全程戴口罩、及禁止室外100人、室內50人群聚活動。

觀光遊樂業容留量由40％放寬至50％；入園免預約；入園時間放寬至正常營業時間；室內表演場館及展覽場館採間隔座，戶外表演劃設管制範圍，並依文化部規範辦理；無法全程戴口罩的水域遊樂設施禁止，但全程可戴口罩者可開放、設施容留人數50％；設施放寬免預約；在戶外通風處、開放空間、保持社交距離下可開放戶外用餐區。

旅行團組團從原本不超過9人放寬至不超過50人，並依指揮中心集會活動規範辦理；交通工具座位必須間隔；車內不得用餐；車上麥克風不得用來唱歌。行程規劃安排仍應符合二級警戒標準所訂的相關防疫指引。

觀光局長張錫聰強調，國家風景區裡的水域要全程戴口罩，但是禁止下水，也就是只能在海邊跟沙灘散步、賞景，但游泳就不行。至於像觀光列車鳴日號已有業者說要開賣了，但由於火車上仍禁食，而邊賞景邊用餐又是觀光列車的賣點，對此張錫聰坦言還沒有決定觀光列車要不要復駛，還在跟業者協商車上是否可以不吃東西。

交通部稍晚補充，目前仍未開放郵輪。至於遊覽車上原則上也暫不開放飲食，未來再視情況滾動檢討。