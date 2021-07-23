碼頭貨運工作貨櫃車司機苦等不到疫苗，台中市直轄市汽車貨櫃貨運公會理事長李文豐23日鳴不平，也有司機揚言無法打到疫苗，不排除串聯全國貨櫃貨運司機罷工；公路總局表示，目前就北北基桃地區汽車貨運業、計程車、國道客運等駕駛等高危險接觸族群施打，後續爭取其他運輸行業納入接種。
李文豐表示，疫情嚴峻，貨櫃貨運業應屬第3類「高接觸風險工作者」，但卻遲遲無法施打疫苗，台中市貨櫃貨運司機約有800人，且已造冊完成，卻一直沒有被通知可以施打疫苗，碼頭貨櫃運輸屬高風險工作者，交通部應該盡速專案處理，讓全國汽車貨櫃貨運業駕駛人都能盡快打到疫苗。
「貨櫃貨運司機攸關貨運進出口運輸，要面對更高的染疫風險」，李文豐為司機請命，很多司機因為沒有打疫苗都不敢回家，被迫睡在車上，忍受夏季高溫或颱風豪雨實在很辛苦，還有司機甚至揚言，如果遲遲無法打到疫苗，不排除串聯全國貨櫃貨運司機罷工。
台中市直轄市汽車貨櫃貨運公會希望交通部能專案處理，並由市政府協助安排司機們在周六於快打站施打疫苗，讓貨櫃貨運司機能安心工作。
對此，交通部公路總局表示，有關貨運公會爭取司機人員納入優先施打疫苗案，公路總局目前就北北基桃地區汽車貨運業、計程車、國道客運等駕駛等高危險接觸族群安排疫苗施打，後續仍會持續爭取其他運輸行業盡早納入優先施打人員。
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