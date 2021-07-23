烟花颱風來襲，北部、東北部開始下起豪雨，金管會23日提醒，民眾應做好防颱準備及注意自身安全，且要及早在平日就投保，若已發布颱風警報後再投保，保險公司不一定會承保。

金管會保險局副局長王麗惠表示，民眾可投保的保單有幾種，如：住宅火災保險、火災保險附加「颱風及洪水保險」、「地層下陷、滑動或山崩保險」、汽車車體損失保險附加「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」、營造綜合保險、安裝工程綜合保險等，可在災害發生後，依保險契約承保範圍向保險公司請求理賠。

王麗惠表示，自2020年1月1日起「住宅火災保險」的保障範圍已新增「住宅颱風及洪水災害補償保險」之保障，提醒保戶於颱風洪水發生後，如遇有建築物的淹水高度已達50公分，符合「水災災害救助種類及標準」的住戶，即可檢附理賠申請書向保險公司申請理賠，其經查證屬實者，保險公司將依契約約定予以賠付。

此外，金管會已責成中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會轉知各保險公司主動瞭解，如有災情，並應積極協助保戶辦理理賠相關事宜；保戶如對於理賠事項仍有疑義，可多加利用各保險公司及前開二公會之免付費服務專線，或洽詢二公會網址。