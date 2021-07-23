亞泥(1102)23日召開110年度股東常會，會中通過今年每股配發現金股利3.55元；董事長徐旭東表示，亞泥連續三年獲利突破百億元，轉投資的公司都是非常有前途的，實際價值遠超過市價反映，「EXCELLENT FORWARD LOOKING」，這麼好的公司為何不投資？

亞泥今年第一季的稅後淨利32億元，是同期歷史新高；徐旭東指出，下半年是水泥業的傳統旺季，而按權益法認列的轉投資事業，遠東新世紀、裕民航運及中國山水水泥等公司營運表現亮麗，對今年的營運「樂觀正向」。

亞泥的轉投資事業已超過1500億元，包括紡織、石化、運輸、通訊金融和百貨等，都是一流公司，徐旭東指出，像是最近很紅的裕民航運是散裝航運龍頭，今年亞泥本業和轉投資事業營運都是正向的，「買1股亞泥，等於買第2股轉投資」。

對於兩岸水泥市場，徐旭東表示，國內水泥業雖有政府調控房市、營建缺工嚴重及新冠疫情持續影響等不確定因素，但在政府加速公共工程施行的推動下，全台水泥總需求預估仍將較去年成長。中國大陸得益於常態化疫情防控機制的建立，經濟展現韌性和增長動能，預計市場需求也將會全面恢復。

亞泥總經理李坤炎表示，兩岸水泥需求仍在，轉投資的嘉惠電廠二廠開出，再加上轉投資裕民、遠東新都成長，獲利貢獻將增加，預期今年下半年營運表現將會優於上半年。

不僅獲利成長，徐旭東表示，亞泥注重環保，期許成為水泥業界的綠色領導者，並導入「資源永續」的循環經濟。亞泥主動承諾2050年達到碳中和；並且率先成為全球水泥業第一家同時取得：BS8001循環經濟標準、以及水泥產品碳足跡、水足跡等三項國際認證的公司。也是國內首家以生命週期概念，從原料、製程、到產品，完整盤查產品碳足跡的水泥業者；更是業界唯一完成港口「全岸電」節能作業的公司；今年更通過國際上最嚴格的SBTi審查，成為全球第四家，完成減碳目標設定、具體回應全球氣候控制升溫較2℃以下標準更嚴格（well-below）的水泥公司。